Una Vita, anticipazioni dal 17 al 23 luglio: una terribile verità (Di mercoledì 13 luglio 2022) David deciderà di dire tutta la verità a Valeria. L'uomo, nel corso delle puntate Una Vita in onda dal 17 al 23 luglio 2022, parlerà alla Cardenas del vero piano di Aurelio e lei resterà indignata. Nel frattempo, ad Acacias arriverà il piccolo Moncho e Ramon faticherà ad interagire con lui perché gli ricorderà troppo suo figlio. Intanto, Aurelio chiederà a Marcelo di avvelenare Genoveva. Una Vita puntate dal 17 al 23 luglio 2022: David salva Valeria dal tentativo di abuso di Aurelio Genoveva si recherà da Valeria e le svelerà che Aurelio, in realtà, non ha la minima idea di dove si trovi Rodrigo. La giovane, sarà così spaventata che chiederà al Quesada di dirle tutta la verità. Quest'ultimo, però, cercherà di abusare di lei e David accorrerà in suo aiuto e la salverà. Poi, proverà a ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 luglio 2022) David deciderà di dire tutta laa Valeria. L'uomo, nel corso delle puntate Unain onda dal 17 al 232022, parlerà alla Cardenas del vero piano di Aurelio e lei resterà indignata. Nel frattempo, ad Acacias arriverà il piccolo Moncho e Ramon faticherà ad interagire con lui perché gli ricorderà troppo suo figlio. Intanto, Aurelio chiederà a Marcelo di avvelenare Genoveva. Unapuntate dal 17 al 232022: David salva Valeria dal tentativo di abuso di Aurelio Genoveva si recherà da Valeria e le svelerà che Aurelio, in realtà, non ha la minima idea di dove si trovi Rodrigo. La giovane, sarà così spaventata che chiederà al Quesada di dirle tutta la. Quest'ultimo, però, cercherà di abusare di lei e David accorrerà in suo aiuto e la salverà. Poi, proverà a ...

