Tour de France 2022 | Primoz Roglic | “Sono crollato io | ma non mi importava Giornata molto bella per noi”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Raramente abbiamo visto uncosì felice. Neanche quando lo sloveno vinceva in prima persona esprimeva tutta la sua gioia, così come lo ha fatto oggi al termine dell’undicesima tappa delde. Il corridore della Jumbo-Visma, non al top della condizione dopo la caduta nella frazione del pavé, si è messo al completo servizio del compagno di squadra Jonas Vingegaard, aiutandolo nell’obiettivo di staccare Tadej Pogacar. Il danese ha sbaragliato la concorrenza, vincendo la tappa e portandosi a casa la Maglia Gialla: il lavoro della compagine neerlandese è stato però spaziale. Il commento diriportato da Spaziociclismo: “Si, ero informato sull’azione di Jonas, pazzesco. È stata unaper ...

Giunto al traguardo con 29'50', ora è ventisettesimo in graduatoria a 33 dalla vetta, con le chance di top - 10 che sono praticamente già tramontate. Da qui in poi inizia un Tour diverso, con l'unico obiettivo che può essere quello di un successo di tappa, magari sui Pirenei.