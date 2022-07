Se ne vuole andare? "Con le mani ciao ciao", Renzi le canta a Conte (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Con tutto quello che succede, stiamo dietro al sor Tentenna..." Matteo Renzi nel corso della puntata di mercoledì 13 luglio del Tg2 Post si riferisce così al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Cont. "Se ne vuole andare dal governo? Decida. Con le mani, ciao ciao...", afferma il segretario di Italia Viva citando la famosa canzone de La rappresentante di lista. Poco dopo si conosciuto l'esito del vertice brillino che ha deciso di non votare la fiducia al decreto Aiuti al Senato, strappo che - se sarà effettivamente consumato - non potrà che essere il primo passo verso una crisi di governo. In ogni caso, ""Pd e 5 stelle, dopo quello che è successo, non potranno andare insieme alle prossime elezioni. La credibilità del m5s è ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Con tutto quello che succede, stiamo dietro al sor Tentenna..." Matteonel corso della puntata di mercoledì 13 luglio del Tg2 Post si riferisce così al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Cont. "Se nedal governo? Decida. Con le...", afferma il segretario di Italia Viva citando la famosa canzone de La rappresentante di lista. Poco dopo si conosciuto l'esito del vertice brillino che ha deciso di non votare la fiducia al decreto Aiuti al Senato, strappo che - se sarà effettivamente consumato - non potrà che essere il primo passo verso una crisi di governo. In ogni caso, ""Pd e 5 stelle, dopo quello che è successo, non potrannoinsieme alle prossime elezioni. La credibilità del m5s è ...

