Riccardo Manera, il suo coraggio e la difficile lotta: “Ho una lesione tumorale alla testa” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dalla finzione alla realtà: solo un anno fa, il giovane astro nascente del cinema Riccardo Maria Manera recitava in un film toccante e coinvolgente, impersonando un ragazzo la cui vita veniva stravolta da una terribile malattia. E oggi, in attesa che il suo lavoro debutti sugli schermi, l’attore si trova a dover affrontare la stessa drammatica situazione in prima persona. Dal suo letto d’ospedale, dove è ricoverato per accertamenti, ha rivelato la sua storia e ha mostrato ai fan una grinta incredibile. Riccardo Manera, il suo messaggio social Una serie di foto in bianco e nero a colori, un sorriso meraviglioso e tante facce buffe: se Riccardo Manera non indossasse il camice d’ospedale e non avesse un’ampia fasciatura in testa, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dfinzionerealtà: solo un anno fa, il giovane astro nascente del cinemaMariarecitava in un film toccante e coinvolgente, impersonando un ragazzo la cui vita veniva stravolta da una terribile malattia. E oggi, in attesa che il suo lavoro debutti sugli schermi, l’attore si trova a dover affrontare la stessa drammatica situazione in prima persona. Dal suo letto d’ospedale, dove è ricoverato per accertamenti, ha rivelato la sua storia e ha mostrato ai fan una grinta incredibile., il suo messaggio social Una serie di foto in bianco e nero a colori, un sorriso meraviglioso e tante facce buffe: senon indossasse il camice d’ospedale e non avesse un’ampia fasciatura in, ...

