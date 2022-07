Retroscena | Conte nel pantano dopo il Consiglio nazionale M5s cerca Draghi per evitare lo schianto

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Doveva essere la mattinata delle scelte per il Movimento 5 stelle: ildoveva sancire la linea da tenere domani al Senato sul decreto Aiuti. Come ormai tutti sanno, a Palazzo Madama il voto di fiducia è congiunto a quello finale sul provvedimento, cosicché – a differenza che alla Camera – se i senatori m5s escono dall’aula prendono le distanze sia dal decreto che dall’esecutivo. È altrettanto noto che la maggioranza degli eletti restati nei gruppi parlamentari del Movimentola scissione dimaiana vuole strappare. E stamattina questo stava per essere deciso, fino a che non è arrivata l’anticipazione della linea dura di Salvini: see i suoi non votano la fiducia la parola deve tornare agli elettori. Quattro cattive notizie in una: se lo fate sarà crisi, non ci sarà un ...