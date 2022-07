Quarta dose per over 60 e fragili Sono aperte le prenotazioni - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Asl Toscana sud est è pronta con i propri centri vaccinali per tutti coloro che vogliono completare il ciclo con prenotazione su prenotavaccino.sanità.toscana.it" "Sarà sempre possibile vaccinarsi ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Asl Toscana sud est è pronta con i propri centri vaccinali per tutti coloro che vogliono completare il ciclo con prenotazione su prenotavaccino.sanità.toscana.it" "Sarà sempre possibile vaccinarsi ...

