Norme | superate | contro il Covid sono un danno anche al Sistema sanitario

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L'ondata estiva delspaventa per i numeri e il tasso di positività, che non accenna a diminuire e anzi continua a crescere, ma non presenta ancora parametri da allarme generale soprattutto nel dato cruciale dei ricoveri. Una situazione che sta consentendo di gestire le settimane calde di luglio senza immaginare la reintroduzione di limitazioni e blocchi, seppure selettivi,perché finirebbero col rendere più complessa la gestione del momento economico già provato da due anni di pandemia e dallo scoppia della guerra tra Russia e Ucraina. Una soluzione che trova l'appoggiodegli operatori del settore, impegnati a fare i conti con la rapida diffusione del virus che colpiscei reparti privandoli di medici e infermieri. A testimoniarlo è Salvatore Maurizio Maggiore, docente ...