Napoli, CdS: “Koulibaly vola verso la Premier, ora c’è uno tra Kim e Acerbi” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Napoli, CDS- Come riporta il quotidiano in questione il CdS è veramente finita la grande avventura di Koulibaly a Napoli, in questa rivoluzione. Il difensore senegalese va al Chelsea e alla sua età affronta la sua prima grande sfida dopo anni in azzurro dove era veramente diventato il punto di riferimento di tutti in città e nella rosa. “Spalletti ha voluto dare la notizia alla squadra personalmente già ieri mattina, poco prima dell’inizio dell’allenamento e soprattutto dell’arrivo della tempesta: «Ragazzi, Koulibaly è quasi andato via». La giornata del Napoli è cominciata così. Con un messaggio delicatissimo e sportivamente deprimente sussurrato con rispetto innanzitutto ai componenti della famiglia: Kalidou è il totem, il leader, il capitano, il grande fratello e un difensore straordinario. Ma ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 13 luglio 2022), CDS- Come riporta il quotidiano in questione il CdS è veramente finita la grande avventura di, in questa rivoluzione. Il difensore senegalese va al Chelsea e alla sua età affronta la sua prima grande sfida dopo anni in azzurro dove era veramente diventato il punto di riferimento di tutti in città e nella rosa. “Spalletti ha voluto dare la notizia alla squadra personalmente già ieri mattina, poco prima dell’inizio dell’allenamento e soprattutto dell’arrivo della tempesta: «Ragazzi,è quasi andato via». La giornata delè cominciata così. Con un messaggio delicatissimo e sportivamente deprimente sussurrato con rispetto innanzitutto ai componenti della famiglia: Kalidou è il totem, il leader, il capitano, il grande fratello e un difensore straordinario. Ma ...

