(Di mercoledì 13 luglio 2022) Bastache Tomdica sì.ha rivelato di essere più che disposto a girare Top Gun 3 e di averne già parlato con il divo, che dovrà avere l’ultima parola. E non è detto che Tom accetti… Foto Ap Che sarebbe stato un successo, era più di una speranza. Ma nessuno si aspettava che Top Gun: Maverick sarebbe diventato il secondo film a passare il miliardo di dollari al botteghino dallo scoppio della pandemia. Un trionfo in piena regola. Che ha sollevato a 3 metri sopra il cielo il 60enne Tom. E messo al centro della scena un divo di Hollywood in erba,. Quindi, perché non pensare a un terzo capitolo su Mav e i suoi colleghi piloti? Detto fatto…e Tomin una scena ...

Benché la Paramount non abbia ancora annunciato in via ufficiale nessun sequel di Top Gun: Maverick , il co - protagonistaha recentemente raccontato di aver già parlato con il collega ......spettacolo Il consenso straordinario ottenuto dal sequel porterà a un nuovo capitolo di Top Gun Nelle scorse ore il magazine Entertainment Tonight ha rilanciato le dichiarazioni di, ... Miles Teller è pronto per Top Gun 3: manca solo il sì di Tom Cruise (che potrebbe arrivare) L'attore del film “The Wrestler” liquida così la star di “Top Gun: Maverick”. “Non ho rispetto per questo”, ha detto Rourke ai microfoni di Piers Morgan Uncensored, il programma televisivo di Piers Mo ...Beh, un Top Gun 3 è quasi inevitabile, no Al giorno d'oggi non si guadagna un miliardo di dollari al botteghino e poi ci si allontana dolcemente nella notte. Secondo Miles Teller, Tom Cruise starebbe ...