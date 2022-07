LIVE World Games 2022 in DIRETTA: un oro e un bronzo dal tiro di campagna, un bronzo dalle bocce, Sofia Raffaeli in finale nella ritmica (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI World Games DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 00.20 FLAG FOOTBALL – L’Italia cede 33-13 a Panama nel match valido per i quarti di finale del torneo femminile. Gli Stati Uniti hanno invece regolato 32-7 il Brasile. 00.17 GINNASTICA ritmica – Sofia Raffaeli! 33.600 per l’azzurra che è seconda nella classifica provvisoria dietro alla bulgara Kaleyn (33.750) ed è qualificata per la finale. 00.14 GINNASTICA ritmica – Tocca a Sofia Raffaeli che dopo aver conquistato la finale nel cerchio ci prova anche nelle qualificazioni della palla. 00.11 bocce – La francese Armanet supera ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DEIDI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 00.20 FLAG FOOTBALL – L’Italia cede 33-13 a Panama nel match valido per i quarti didel torneo femminile. Gli Stati Uniti hanno invece regolato 32-7 il Brasile. 00.17 GINNASTICA! 33.600 per l’azzurra che è secondaclassifica provvisoria dietro alla bulgara Kaleyn (33.750) ed è qualificata per la. 00.14 GINNASTICA– Tocca ache dopo aver conquistato lanel cerchio ci prova anche nelle qualificazioni della palla. 00.11– La francese Armanet supera ...

