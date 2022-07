LIVE – Cremonese-Paradiso Lugano 1-0, Amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 13 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Cremonese-Paradiso Lugano, match valevole come seconda gara Amichevole della nuova stagione per i grigio-rossi. Gli uomini di Massimiliano Alvini, dopo la promozione in Serie A, vorranno fare di tutto per mantenere la categoria in questa difficile stagione, daranno quindi il massimo già dall’inizio della stagione. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 13 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Cremonese-Paradiso Lugano 1-0 (1? Valeri) 31?- Gran tiro di Castagnetti, dopo la respinta di un calcio calcio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ladi, match valevole come seconda garadella nuova stagione per i grigio-rossi. Gli uomini di Massimiliano Alvini, dopo la promozione in Serie A, vorranno fare di tutto per mantenere la categoria in questa difficile stagione, daranno quindi il massimo già dall’inizio della stagione. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 13 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA1-0 (1? Valeri) 31?- Gran tiro di Castagnetti, dopo la respinta di un calcio calcio ...

