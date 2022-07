Koulibaly è arrivato a Londra: svelato il giorno dell’incontro con Tuchel (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGGIORNAMENTO 20:45 – Koulibaly è arrivato a Londra, come rivelato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il difensore effettuerà domani le visite mediche e venerdì potrebbe già volare a Los Angeles per raggiungere i compagni negli Stati Uniti. AGGIORNAMENTO ORE 17:15 – Come riportato da Tuttomercatoweb, Koulibaly, insieme al suo agente Fali Ramadani, ha lasciato l’hotel di Milano ed è pronto a prendere l’aereo che lo porterà a Londra. Il difensore senegalese è pronto a iniziare la sua nuova avventura con i Blues. Koulibaly Chelsea Kalidou Koulibaly, dopo otto anni all’ombra del Vesuvio, è pronto a lasciare il Napoli per andare a vestire la maglia del Chelsea. Il giocatore ha trovato l’accordo totale con i Blues e adesso si aspettano solo le firme ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGGIORNAMENTO 20:45 –, come rivelato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il difensore effettuerà domani le visite mediche e venerdì potrebbe già volare a Los Angeles per raggiungere i compagni negli Stati Uniti. AGGIORNAMENTO ORE 17:15 – Come riportato da Tuttomercatoweb,, insieme al suo agente Fali Ramadani, ha lasciato l’hotel di Milano ed è pronto a prendere l’aereo che lo porterà a. Il difensore senegalese è pronto a iniziare la sua nuova avventura con i Blues.Chelsea Kalidou, dopo otto anni all’ombra del Vesuvio, è pronto a lasciare il Napoli per andare a vestire la maglia del Chelsea. Il giocatore ha trovato l’accordo totale con i Blues e adesso si aspettano solo le firme ...

Pubblicità

DiMarzio : #Koulibaly è arrivato a #Londra. Domani ci saranno le visite mediche e venerdì potrebbe andare a Los Angeles per ra… - alodi94 : RT @DiMarzio: #Koulibaly è arrivato a #Londra. Domani ci saranno le visite mediche e venerdì potrebbe andare a Los Angeles per raggiungere… - Esare5 : RT @DiMarzio: #Koulibaly è arrivato a #Londra. Domani ci saranno le visite mediche e venerdì potrebbe andare a Los Angeles per raggiungere… - ModesteTamba : RT @DiMarzio: #Koulibaly è arrivato a #Londra. Domani ci saranno le visite mediche e venerdì potrebbe andare a Los Angeles per raggiungere… - RayanMount : RT @DiMarzio: #Koulibaly è arrivato a #Londra. Domani ci saranno le visite mediche e venerdì potrebbe andare a Los Angeles per raggiungere… -