Il rinnovo di Leao è un rebus, il Chelsea ha chiesto informazioni ai suoi agenti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Rafael Leao torna questa mattina Milanello: nell’estate del 2021, appena un anno fa, era un calciatore di talento, incompiuto. Ora è il miglior giocatore del campionato. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta di un rinnovo di contratto rebus che non tende a decollare, che catapulta la giovane star portoghese al centro di diversi intrecci di mercato. Il presupposto è confortante per i milanisti: il Milan ovviamente vuole rinnovare Leao e Rafa ha sempre mostrato sincero affetto per il rossonero. Il finale così sembra razionalmente prevedibile: nuova firma al 2027 con aumento dell’ingaggio – da circa 2 milioni a stagione più bonus a una cifra vicina ai 6 – e clausola modificata, dai 150 milioni attuali a una cifra inferiore, magari nella zona degli 80-100 milioni. Eppure… Eppure, aggiunge ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Rafaeltorna questa mattina Milanello: nell’estate del 2021, appena un anno fa, era un calciatore di talento, incompiuto. Ora è il miglior giocatore del campionato. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta di undi contrattoche non tende a decollare, che catapulta la giovane star portoghese al centro di diversi intrecci di mercato. Il presupposto è confortante per i milanisti: il Milan ovviamente vuole rinnovaree Rafa ha sempre mostrato sincero affetto per il rossonero. Il finale così sembra razionalmente prevedibile: nuova firma al 2027 con aumento dell’ingaggio – da circa 2 milioni a stagione più bonus a una cifra vicina ai 6 – e clausola modificata, dai 150 milioni attuali a una cifra inferiore, magari nella zona degli 80-100 milioni. Eppure… Eppure, aggiunge ...

