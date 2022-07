Il Collegio | svelata la nuova voce narrante al posto di Giancarlo Magalli

Leggi su biccy

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il– uno dei pochi reality rimasti in Rai – tornerà anche quest’anno e sarà ambientato ad Agnani, in provincia di Frosinone, alConvitto Nazionale Regina Margherita. Fra le tante novità, oltre l’assenza della professoressa Petolicchio, anche la divisione degli alunni in due classi distinte. La prof Petolicchio lascia Il: non ci sarà nella prossima edizione https://t.co/yWJT2eo2Kg — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 5, 2022 Le registrazioni inizieranno a brevissimo e la prima puntata è prevista per il prossimo 27 settembre: andrà in onda di martedì per un totale di otto settimane. Quest’anno i ragazzi saranno catapultati direttamente nel 1950 dopo essere stati nel 1960, nel 1961, nel 1968, nel 1977, nel 1982 e nel 1992. Insomma a livello cronologico sarà l’edizione più indietro nel tempo. La ...