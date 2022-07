Il Berlusconi dell’Ucraina cede il suo network allo Stato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo Stato prende il sopravvento Handesblatt, di Mareike Müller, pag. 47 Una nuova legge che limita l’influenza politica ha minacciato di iscrivere l’ucraino nel registro degli oligarchi. Ora sta abbandonando la sua attività nel settore dei media. Dopo essere Stato minacciato di essere inserito in un registro degli oligarchi, il 55enne imprenditore ucraino Rinat Akhmetov ha ceduto il suo impero mediatico allo Stato. Lunedì Akhmetov, che prima della guerra era considerato uno degli ucraini più ricchi, ha dichiarato in un comunicato che il suo gruppo mediatico avrebbe ceduto tutte le licenze televisive e di stampa allo Stato e avrebbe chiuso i media internet. Ha descritto la decisione come un passo involontario. “Ho deciso involontariamente che la mia società di investimento SCM uscirà ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 13 luglio 2022) Loprende il sopravvento Handesblatt, di Mareike Müller, pag. 47 Una nuova legge che limita l’influenza politica ha minacciato di iscrivere l’ucraino nel registro degli oligarchi. Ora sta abbandonando la sua attività nel settore dei media. Dopo essereminacciato di essere inserito in un registro degli oligarchi, il 55enne imprenditore ucraino Rinat Akhmetov ha ceduto il suo impero mediatico. Lunedì Akhmetov, che prima della guerra era considerato uno degli ucraini più ricchi, ha dichiarato in un comunicato che il suo gruppo mediatico avrebbe ceduto tutte le licenze televisive e di stampae avrebbe chiuso i media internet. Ha descritto la decisione come un passo involontario. “Ho deciso involontariamente che la mia società di investimento SCM uscirà ...

