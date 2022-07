I danni da cambiamento climatico causati dai paesi più ricchi (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Esiste una base scientifica per calcolare quanto le emissioni di CO2 di un Paese abbiano danneggiato l’economia di un altro. E’ quanto emerge da uno studio del Dartmouth College che ha dimostrato come un piccolo gruppo di forti inquinatori abbia causato perdite economiche per migliaia di miliardi di dollari ai paesi più poveri. Per esempio gli Stati Uniti e la Cina, i due principali responsabili delle emissioni, hanno causato perdite di reddito globali per oltre 1.800 miliardi di dollari ciascuno nel periodo 1990-2014. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Esiste una base scientifica per calcolare quanto le emissioni di CO2 di un Paese abbiano danneggiato l’economia di un altro. E’ quanto emerge da uno studio del Dartmouth College che ha dimostrato come un piccolo gruppo di forti inquinatori abbia causato perdite economiche per migliaia di miliardi di dollari aipiù poveri. Per esempio gli Stati Uniti e la Cina, i due principali responsabili delle emissioni, hanno causato perdite di reddito globali per oltre 1.800 miliardi di dollari ciascuno nel periodo 1990-2014. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

