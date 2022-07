Firenze, giudice reintegra psicologa no vax: "Vaccino invade Dna, non si può imporre obbligo" (Di mercoledì 13 luglio 2022) commenta E' una decisione destinata a far discutere quella operata dal giudice civile Susanna Zanda che ha reintegrato una psicologa toscana la quale era stata sospesa dall'Ordine professionale perché ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 luglio 2022) commenta E' una decisione destinata a far discutere quella operata dalcivile Susanna Zanda che hato unatoscana la quale era stata sospesa dall'Ordine professionale perché ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? REVOCA DELLA SOSPENSIONE PER UNA PSICOLOGA NON VACCINATA: ECCO LA SENTENZA BOMBA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE ?? Giud… - GuidoDeMartini : ?? REVOCA DELLA SOSPENSIONE PER PSICOLOGA NON VACCINATA: LA SENTENZA BOMBA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE ?? Il Giudice Za… - MediasetTgcom24 : Firenze, giudice reintegra psicologa no vax: 'Vaccino invade Dna, non si può imporre obbligo' #pistoia #novax… - lucadotto : RT @LaStampa: Firenze, un giudice reintegra la psicologa: “Il vaccino è invasivo del Dna: non può essere costretta, può alterarsi il codice… - mgmand500 : RT @Stefano_Re: Ordinanza del 6 luglio del giudice giudice Susanna Zanda della seconda sezione civile del Tribunale di Firenze, che reinteg… -