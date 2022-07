Elodie, una visione per gli occhi: il bikini è mozzafiato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Elodie annuncia la pubblicazione del videoclip del brano “Dance” e sfoggia un bikini da urlo: la cantante è una visione per gli occhi. Non c’è una foto in cui Elodie non lasci senza parole i fans. Sono passati ormai anni da quando, come allieva della scuola di Amici, incantava tutti con la voce. Con gli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 13 luglio 2022)annuncia la pubblicazione del videoclip del brano “Dance” e sfoggia unda urlo: la cantante è unaper gli. Non c’è una foto in cuinon lasci senza parole i fans. Sono passati ormai anni da quando, come allieva della scuola di Amici, incantava tutti con la voce. Con gli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

pinksIuvbot : elodie con il dance video di tribale ormai lei una kpoppina - Cosmopolitan_IT : Arrivata in Puglia per esibirsi durante una nuova puntata di Battiti Live, la cantante di 'Tribale' ha conquistato… - risufumi : mia sorella che fa ma non sei andata a vedere elodie tra una crisi isterica e l’altra quando andavo - redazionerumors : A bordo di una barca e in versione serale, le ultime foto della cantante Elodie infiammano i fan... - debnmcyrus : @ elodie @ marra rimettetevi insieme, siete una speranza per il popolo italiano ormai -