Cuneo fiscale 2022, nuovo taglio in arrivo: aumento stipendi e da quando (Di mercoledì 13 luglio 2022) Presto in busta paga un nuovo aumento di stipendio grazie a un nuovo taglio al Cuneo fiscale 2022. Si tratta di una somma che si aggira intorno ai 70-75 euro per i lavoratori dipendenti, ottenuta grazie a nuovi sgravi contributivi allo studio. Nella giornata del 12 luglio, durante un incontro tra il Governo e le parti sociali, sono emerse alcune proposte per la tutela del potere d'acquisto delle famiglie e per contrastare l'aumento del costo della vita. È in arrivo un nuovo Patto sociale che toccherà i temi dei salari, del Cuneo fiscale e dei contratti collettivi. "Abbiamo concordato di rivederci tra due settimane, quando il Governo presenterà un ...

