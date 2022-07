Crisi nello Sri Lanka, la fuga di Rajapaksal alle Maldive (Di mercoledì 13 luglio 2022) Continua la Crisi politica nello Sri Lanka. Il presidente uscente, Gotabaya Rajapaksa, ha nominato il primo ministro Ranil Wickremesinghe come leader ad interim del Paese, dopo essere fuggito alle Maldive in mezzo a proteste di massa. A confermare la successione è stato Mahinda Yapa Abeywardena, presidente del Parlamento. Rajapaksa si recherà a Singapore per ricevere asilo politico, secondo l’emittente televisiva Republic. Tuttavia, è improbabile che questo cambio di leadership soddisfi i manifestanti, che sono tornati in piazza e hanno circondato l’ufficio del primo ministro. Secondo il quotidiano Financial Times, l’aviazione dello Sri Lanka ha spiegato che “su richiesta del governo, e in base ai poteri a disposizione del presidente ai sensi della Costituzione, con la piena ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Continua lapoliticaSri. Il presidente uscente, Gotabaya Rajapaksa, ha nominato il primo ministro Ranil Wickremesinghe come leader ad interim del Paese, dopo essere fuggitoin mezzo a proteste di massa. A confermare la successione è stato Mahinda Yapa Abeywardena, presidente del Parlamento. Rajapaksa si recherà a Singapore per ricevere asilo politico, secondo l’emittente televisiva Republic. Tuttavia, è improbabile che questo cambio di leadership soddisfi i manifestanti, che sono tornati in piazza e hanno circondato l’ufficio del primo ministro. Secondo il quotidiano Financial Times, l’aviazione dello Sriha spiegato che “su richiesta del governo, e in base ai poteri a disposizione del presidente ai sensi della Costituzione, con la piena ...

