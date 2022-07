Covid, l’Asl sannita riapre tutti i centri vaccinali per la quarta dose. Ecco luoghi e orari (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutil’Asl Benevento apre tutti i centri vaccinali dislocati nei distretti sanitari con formula Accesso Libero per consentire alle persone che rientrano nel target di poter effettuare la “dose di rinforzo” contro il Covid LE CATEGORIE INTERESSATE sono: i cittadini residenti nella provincia di Benevento, over 60, e le persone fragili, dai 12 anni in su, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo (cioè dalla terza dose) o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del tampone positivo). “L’attuale situazione di aumento della circolazione del virus e di ripresa della curva epidemica ha reso necessario l’allargamento della platea degli aventi diritto alla quarta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento apredislocati nei distretti sanitari con formula Accesso Libero per consentire alle persone che rientrano nel target di poter effettuare la “di rinforzo” contro ilLE CATEGORIE INTERESSATE sono: i cittadini residenti nella provincia di Benevento, over 60, e le persone fragili, dai 12 anni in su, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla primadi richiamo (cioè dalla terza) o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del tampone positivo). “L’attuale situazione di aumento della circolazione del virus e di ripresa della curva epidemica ha reso necessario l’allargamento della platea degli aventi diritto alla...

