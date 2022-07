Commissiona un omicidio sul darkweb per eliminare il “rivale” in amore: denunciato dopo segnalazione dell’Fbi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una storia che sembra un po’ la trama di film, ma i fatti e la denuncia sono vere. Un 34enne originario della provincia di Treviso è stato denunciato per aver effettuato un pagamento in criptovalute per Commissionare l’omicidio di un rivale in amore, un uomo di 45 anni del trevigiano. Così, approfittando dell’anonimato garantito dal darkweb, ha effettuato il pagamento in favore dell’amministratore di un sito specializzato in uccisioni su commissione. Ad informare la polizia postale è stata l’Fbi, che aveva indicato il 45enne come potenziale vittima di un omicidio su commissione. I primi accertamenti sulla rete, effettuati dalla polizia di Treviso, hanno permesso di dare un nome e cognome alla vittima che, grazie al Commissariato di pubblica sicurezza di Conegliano, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una storia che sembra un po’ la trama di film, ma i fatti e la denuncia sono vere. Un 34enne originario della provincia di Treviso è statoper aver effettuato un pagamento in criptovalute perre l’di unin, un uomo di 45 anni del trevigiano. Così, approfittando dell’anonimato garantito dal, ha effettuato il pagamento in favore dell’amministratore di un sito specializzato in uccisioni su commissione. Ad informare la polizia postale è stata l’Fbi, che aveva indicato il 45enne come potenziale vittima di unsu commissione. I primi accertamenti sulla rete, effettuati dalla polizia di Treviso, hanno permesso di dare un nome e cognome alla vittima che, grazie al Commissariato di pubblica sicurezza di Conegliano, è ...

