Calcio italiano sempre più indebitato fra stadi vecchi e pochi giovani in Serie A (Di mercoledì 13 luglio 2022) È un Calcio sofferente, sempre più indebitato con una zavorra che arriva ormai a 5,4 miliardi, con dei dati "onestamente impietosi" come dice il presidente federale Gabriele Gravina. Ma piace, piace ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 luglio 2022) È unsofferente,piùcon una zavorra che arriva ormai a 5,4 miliardi, con dei dati "onestamente impietosi" come dice il presidente federale Gabriele Gravina. Ma piace, piace ...

Pubblicità

SassuoloUS : Agustin #Alvarez si presenta ?? ??? «Sono molto felice di essere qui. I compagni e lo staff mi hanno accolto benissi… - Azzurri : ?? Buon compleanno a Gianluca #Vialli che compie 5??8?? anni! ???? 59 presenze e 16 gol in #Nazionale ?#HallofFame d… - gippu1 : Tra Europei e Mondiali l'Italia ha giocato 12 semifinali e ne ha vinte 10, quasi tutte faticosissime, estenuanti, r… - battitomilan7 : Malafede pura . Articolo vergognoso che rappresenta in pieno il calcio italiano Unica società che non deve vendere - J__kcaj : 'Il calcio italiano perde un milione al giorno da 12 anni, avverta il presidente' 'Ma è lei il presidente' 'Bene… -