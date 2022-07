Belen Rodriguez e Stefano De Martino ne parlano per la prima volta: "Ecco perché questa volta sarà diverso e durerà" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Che la storia tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino sia una delle più chiacchierate del mondo dello spettacolo non è di certo un segreto. La coppia ha infiammato gli schermi per tanti anni, e ancora oggi continua a farlo. Anzi, pare proprio che le cose tra loro funzionino meglio di prima. Ma vi siete mai domandati come mai? Cosa è cambiato rispetto a prima? La vita sentimentale di Belén Rodriguez è sempre stata molto movimentata e chiacchieratissima, e questo lo sappiamo da anni, ormai. Basti pensare che appena un anno fa, la showgirl argentina era felicemente fidanzata con Antonino Spinalbese e aveva dato alla luce la piccola Luna Marì. Oggi, invece, la donna è di nuovo tra le braccia del suo ex marito Stefano. Lei e il conduttore campano si sino conosciuti nel ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Che la storia tra BelénDesia una delle più chiacchierate del mondo dello spettacolo non è di certo un segreto. La coppia ha infiammato gli schermi per tanti anni, e ancora oggi continua a farlo. Anzi, pare proprio che le cose tra loro funzionino meglio di. Ma vi siete mai domandati come mai? Cosa è cambiato rispetto a? La vita sentimentale di Belénè sempre stata molto movimentata e chiacchieratissima, e questo lo sappiamo da anni, ormai. Basti pensare che appena un anno fa, la showgirl argentina era felicemente fidanzata con Antonino Spinalbese e aveva dato alla luce la piccola Luna Marì. Oggi, invece, la donna è di nuovo tra le braccia del suo ex marito. Lei e il conduttore campano si sino conosciuti nel ...

