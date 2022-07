"Aborto, il diritto conteso": l'obiezione di coscienza e il caso dell'ospedale di Ciriè (Di mercoledì 13 luglio 2022) In Italia un medico, un anestesista o chi fa parte del personale non medico può dichiararsi obiettore di coscienza e decidere quindi di non praticare l'Aborto. Lo stabilisce l'articolo 9 della legge 194, che specifica però che si è esonerati dalle "attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza", ma non dall'assistenza che precede e segue l'intervento. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 luglio 2022) In Italia un medico, un anestesista o chi fa parte del personale non medico può dichiararsi obiettore die decidere quindi di non praticare l'. Lo stabilisce l'articolo 9a legge 194, che specifica però che si è esonerati dalle "attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzionea gravidanza", ma non dall'assistenza che precede e segue l'intervento.

