VIDEO | Via KOULIBALY, dentro DYBALA? (Di martedì 12 luglio 2022) Il nome più caldo delle ultime ore intorno all’ambiente Napoli è quello di Paulo DYBALA. L’argentino sembrava promesso all’Inter, l’arrivo di Lukaku però ha complicato le cose. Dall’altra parte il Napoli rischia di perdere Kalidou KOULIBALY, il difensore andrà in scadenza il prossimo anno e non è da escludere un assalto di qualche top europea per provare a strapparlo già in questa stagione al Napoli. Da Dimaro abbiamo reso protagonisti i tifosi, chiedendo loro cosa preferirebbero tra l’addio di KOULIBALY e l’arrivo di DYBALA. Le risposte però non sono state affatto scontate! ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/5EgRzj2 » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 luglio 2022) Il nome più caldo delle ultime ore intorno all’ambiente Napoli è quello di Paulo. L’argentino sembrava promesso all’Inter, l’arrivo di Lukaku però ha complicato le cose. Dall’altra parte il Napoli rischia di perdere Kalidou, il difensore andrà in scadenza il prossimo anno e non è da escludere un assalto di qualche top europea per provare a strapparlo già in questa stagione al Napoli. Da Dimaro abbiamo reso protagonisti i tifosi, chiedendo loro cosa preferirebbero tra l’addio die l’arrivo di. Le risposte però non sono state affatto scontate! ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/5EgRzj2 » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Pubblicità

barstoolsports : MURICA @StoolOutdoors (Via ig: c2h5oh_____) - IlContiAndrea : Un’altra bella settimana infuocata. E via - acmilan : ??? A new campaign and a fresh start: Paolo Maldini on the first day of pre-season ??? Stagione 2022-23 al via: le p… - lecherrywine : Pera - Sensiz Ben (Official Video) - lorellaxs : RT @SpiritoSfranto: quando lui per conquistarla è andato a 170 sulla via del mare MA ALLORA VI RENDETE CONTO DI CIÒ CHE ABBIAMO VISSUTO E A… -