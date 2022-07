Ucraina, i pompieri al lavoro nella regione di Mykolaiv (Di martedì 12 luglio 2022) Nelle immagini diffuse dal servizio d'emergenza ucraino, i pompieri cercano di spegnere i palazzi incendiati da un bombardamento nella regione di Mykolaiv. 12 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Nelle immagini diffuse dal servizio d'emergenza ucraino, icercano di spegnere i palazzi incendiati da un bombardamentodi. 12 luglio 2022

