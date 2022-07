Tanganga Milan, concorrenza dalla Premier: anche l'Everton su di lui (Di martedì 12 luglio 2022) Milan, l'Everton è pronto a fare sul serio per Tanganga: concorrenza dalla Premier League per il difensore Secondo quanto riportato da gazzetta.it, ci sarebbe un ostacolo non da poco nella corsa del Milan a Tanganga, difensore attualmente in forza al Tottenham. L'Everton sarebbe infatti pronta a trattare il trasferimento a titolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022), l'è pronto a fare sul serio perLeague per il difensore Secondo quanto riportato da gazzetta.it, ci sarebbe un ostacolo non da poco nella corsa del, difensore attualmente in forza al Tottenham. L'sarebbe infatti pronta a trattare il trasferimento a titolo ...

Pubblicità

DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - DiMarzio : . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare - Glongari : Tanti estimatori per #Tanganga come anticipato il mese scorso. Il #Milan ma anche il #Napoli seguono da vicino il c… - CalcioNews24 : Il #Milan ha concorrenza per #Tanganga ?? - zazoomblog : Milan segnale dalla Francia per Diallo: cambia lo scenario. E su Tanganga... - #Milan #segnale #dalla #Francia -