Stefano Tacconi | ultim’ora incredibile | l’annuncio del figlio Andrea spiazza tutti

(Di martedì 12 luglio 2022) . Arrivano nuovi aggiornamenti sulla degenza in ospedale L’ultimo aggiornamento sulle condizioni di salute diè quello del suo trasferimento. Un segnale incoraggiante, perché lasciare la terapia intensiva per andare in una struttura specializzata era comunque un passo in avanti verso condfizioni più stabili. L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @lacittanews: TORINO - Sono passati quasi tre mesi dal 23 aprile, giorno del malore che ha colpito Stefano Tacconi: una emorragia cerebr… - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: Andrea #Tacconi su Instagram: 'Papà fatica, ma vediamo la luce': Il primogenito dell'ex portiere della #Juve ha aggior… - lavocediasti : Le Giornate delle Figurine aiutano la Croce Rossa ricordando il malore di Stefano Tacconi - sportli26181512 : Andrea #Tacconi su Instagram: 'Papà fatica, ma vediamo la luce': Il primogenito dell'ex portiere della #Juve ha agg… - lacittanews : TORINO - Sono passati quasi tre mesi dal 23 aprile, giorno del malore che ha colpito Stefano Tacconi: una emorragia… -

TORINO - Sono passati quasi tre mesi dal 23 aprile, giorno del malore che ha colpito: una emorragia cerebrale che hanno portato l'ex portiere della Juve sotto i ferri lo scorso 6 giugno. Dopo giorni di agonia si iniziano a vedere i miglioramenti dell'ex numero 1 ...Lo scrive su Instagram Andrea, figlio dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale, in merito alle condizioni del padre, che sta proseguendo il percorso riabilitativo dopo il ...Andrea Tacconi, in un post su Facebook in tarda serata, aggiorna sul percorso di riabilitazione del papà Stefano, dal 14 giugno al Presidio Borsalino. Dal 23 aprile fino a quella data l’ex portiere di ...Questo l'ultimo messaggio apparso sui social di Andrea Tacconi che ha voluto aggiornare tifosi e non ... Dopo il lungo ricovero all'ospedale di Alessandria, Stefano ha iniziato il suo recupero per ...