Roma a luci rosse: maîtresse cinese "importava" ragazze per soddisfare le fantasie dei suoi clienti (Di martedì 12 luglio 2022) Roma. Una donna, a capo di un importante giro di prostituzione che vedeva coinvolte ragazze straniere nella Capitale: reclutamento, formazione e preparazione, per poi essere inviate direttamente ai clienti che le desideravano per le loro serate di eccessi. Una donna cinese a capo di un giro di prostituzione Ognuna di esse veniva preventivamente ed accuratamente reclutata con l'obiettivo soddisfare al meglio le esigenze sessuali e le perversioni dei clienti. Ora, la donna in questione, di nazionalità cinese, è gravemente indiziata dei reati di istigazione, sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione di ragazze connazionali. Leggi anche: Sfruttamento della prostituzione: rintracciato e arrestato latitante a Latina Le indagini dei Carabinieri Così, ...

