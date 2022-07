Radio Ufficiale: “Tre cessioni rendono possibile l’affare Dybala. Per Petagna affondo deciso del… (Di martedì 12 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Dybala-NAPOLI. Paulo Dybala è il nome caldo per il Napoli. Sebbene molti ritengano impossibile il suo acquisto a causa dello stipendio che richiede, indiscrezioni rivelano che i contatti ci sono. Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio è entrato nel dettaglio ed ha specificato un concetto: le cessioni di Petagna, Ounas e Politano finanzierebbero l’arrivo dell’argentino. Tra questi Petagna è quello più vicino alla partenza, con il Monza che è vicinissimo. Rispetto a quanto è stato detto da altri siti, la trattativa è in fase di decollo ma non è ancora chiusa. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di martedì 12 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI. Pauloè il nome caldo per il Napoli. Sebbene molti ritengano imil suo acquisto a causa dello stipendio che richiede, indiscrezioni rivelano che i contatti ci sono. Nel corso diGoal, trasmissione in onda suKiss Kiss Napoli, Valter De Maggio è entrato nel dettaglio ed ha specificato un concetto: ledi, Ounas e Politano finanzierebbero l’arrivo dell’argentino. Tra questiè quello più vicino alla partenza, con il Monza che è vicinissimo. Rispetto a quanto è stato detto da altri siti, la trattativa è in fase di decollo ma non è ancora chiusa. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

