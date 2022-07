Napoli non è meta. Cade l’ultimo pilastro di Spalletti (Di martedì 12 luglio 2022) Kalidou Koulibaly è ad un passo dall’addio al Napoli. David Ospina e Lorenzo Insigne hanno già salutato Partenope e Dries Mertens vive sul filo del rasoio il suo futuro in azzurro. La cessione di Koulibaly al Chelsea sembra ormai imminente, per 40 milioni di euro. Accontentato De Laurentiis, accontentato il calciatore, con uno stipendio da 8 milioni (+1 di bonus) a stagione per 3 anni (+1 di opzione). Perché anche Koulibaly lascia il Napoli? Perché non ha accettato la lauta proposta da 6 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni, un futuro da dirigente, la fascia da capitano e di diventare la bandiera azzurra? Non certamente perché non ami Napoli, anzi. Ha dimostrato tante e tante volte di essere la spalla su cui appoggiarsi quando si stava per Cadere. Si è messo più volte a scudo della città e della tifoseria ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 luglio 2022) Kalidou Koulibaly è ad un passo dall’addio al. David Ospina e Lorenzo Insigne hanno già salutato Partenope e Dries Mertens vive sul filo del rasoio il suo futuro in azzurro. La cessione di Koulibaly al Chelsea sembra ormai imminente, per 40 milioni di euro. Accontentato De Laurentiis, accontentato il calciatore, con uno stipendio da 8 milioni (+1 di bonus) a stagione per 3 anni (+1 di opzione). Perché anche Koulibaly lascia il? Perché non ha accettato la lauta proposta da 6 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni, un futuro da dirigente, la fascia da capitano e di diventare la bandiera azzurra? Non certamente perché non ami, anzi. Ha dimostrato tante e tante volte di essere la spalla su cui appoggiarsi quando si stava perre. Si è messo più volte a scudo della città e della tifoseria ...

