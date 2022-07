Milano | la Polizia Locale smantella una attività illecita di trasporto e deposito rifiuti

(Di martedì 12 luglio 2022) Quattro le persone denunciate, tra cui un dipendente Amsa. La discarica abusiva, che comprendeva ancheclassificati come speciali e pericolosi, era in via Chiasserini

PubblicitĂ

giornalemetro : Milano, scoperto dalla Polizia locale trasporto illecito di rifiuti in discarica grazie alla complicità di un dipen… - FlaviaDMichetti : RT @reportdifesa: TORINO. La Polizia di Stato di Torino, nelle prime ore di questa mattina, nelle province di Torino, Milano, Varese, Aless… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: TORINO. La Polizia di Stato di Torino, nelle prime ore di questa mattina, nelle province di Torino, Milano, Varese, Aless… - reportdifesa : TORINO. La Polizia di Stato di Torino, nelle prime ore di questa mattina, nelle province di Torino, Milano, Varese,… - Green__Planner : Denunciate dalla Polizia locale di Milano 4 persone, tra cui un operaio dell’Amsa, l’azienda che si occupa dello sm… -

Sono 28 in tutto le misure cautelari eseguite dalladi Torino nelle province di Torino,, Varese, Alessandria, Napoli e Asti nei confronti di soggetti indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di ...Ricostruzione piuttosto precisa quella degli inquirenti, elaborata grazie al fatto che, durante tutto il corteo, lascientifica non aveva perso d'occhio i "portantini" del manichino blasfemo, ...Quattro le persone denunciate, tra cui un dipendente Amsa. La discarica abusiva, che comprendeva anche rifiuti classificati come speciali e pericolosi, era in via Chiasserini ...Sono 28 le persone nei confronti delle quali i poliziotti della questura di Torino hanno dato esecuzione alle misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale torinese. Si ...