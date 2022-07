Mario Draghi: ecco le dichiarazioni del premier (Di martedì 12 luglio 2022) Il premier Mario Draghi, durante la conferenza stampa di oggi, ha dichiarato di voler attuare un piano per sostenere e proteggere il potere d’acquisto degli italiani attraverso un nuovo «corposo» intervento. Inoltre ha, poi, sottolineato la necessità di un taglio del cuneo fiscale e la volontà del governo di muoversi verso il salario minimo. Mario Draghi e le tensioni dentro la maggioranza Quanto alle tensioni dentro la maggioranza, da parte del M5S e della Lega, Draghi è stato categorico. Il premier, in merito ai nove punti presentati Giuseppe Conte la scorsa settimana ha detto: «Quando ho letto la lettera ho trovato molti punti di convergenza con l’agenda di governo, quindi l’incontro di oggi con le forze sociali va esattamente in quella direzione». ... Leggi su zon (Di martedì 12 luglio 2022) Il, durante la conferenza stampa di oggi, ha dichiarato di voler attuare un piano per sostenere e proteggere il potere d’acquisto degli italiani attraverso un nuovo «corposo» intervento. Inoltre ha, poi, sottolineato la necessità di un taglio del cuneo fiscale e la volontà del governo di muoversi verso il salario minimo.e le tensioni dentro la maggioranza Quanto alle tensioni dentro la maggioranza, da parte del M5S e della Lega,è stato categorico. Il, in merito ai nove punti presentati Giuseppe Conte la scorsa settimana ha detto: «Quando ho letto la lettera ho trovato molti punti di convergenza con l’agenda di governo, quindi l’incontro di oggi con le forze sociali va esattamente in quella direzione». ...

