Jennifer Aniston e il dolce gesto nei confronti di un tirocinante, prima di diventare una star di Hollywood (Di martedì 12 luglio 2022) Jennifer Aniston fu molto gentile nei confronti di un tirocinante che lavorava presso Scott & Todd in the Morning: si tratta dell'attore e podcaster Joe Pardavila. Nel 1997 Jennifer Aniston era già sulla buona strada per diventare una superstar di Hollywood, con Friends ancora sulla cresta dell'onda e una carriera cinematografica in crescita. Ma questo, secondo l'attore e podcaster Joe Pardavila, non le ha impedito di compiere un gesto molto dolce nei confronti di un tirocinante, facendo di tutto per farsi intervistare da lui. Pardavila ha lavorato come tirocinante presso Scott & Todd in the Morning a New York alla fine degli ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 luglio 2022)fu molto gentile neidi unche lavorava presso Scott & Todd in the Morning: si tratta dell'attore e podcaster Joe Pardavila. Nel 1997era già sulla buona strada peruna superdi, con Friends ancora sulla cresta dell'onda e una carriera cinematografica in crescita. Ma questo, secondo l'attore e podcaster Joe Pardavila, non le ha impedito di compiere unmoltoneidi un, facendo di tutto per farsi intervie da lui. Pardavila ha lavorato comepresso Scott & Todd in the Morning a New York alla fine degli ...

Pubblicità

alediiorio_ : RT @idrinkwine_: perché l'arte maestria talento sacrificio bellezza magnificenza capolavoro magia eccellenza professionalità di Jennifer An… - 0HMYME_ : RT @idrinkwine_: perché l'arte maestria talento sacrificio bellezza magnificenza capolavoro magia eccellenza professionalità di Jennifer An… - giorgiacata1 : RT @idrinkwine_: Io spero che Jennifer Aniston e Jessica Chastain stiano bevendo champagne in questo momento alla faccia di quei cessi che… - DagradiLorenzo : RT @bishopsanatomy: Io sono davvero incazzata per la grandissima robbata a Jessica Chastain e Jennifer Aniston voi non ve le meritate propr… - lumosolem__ : Sadie Sink per #StrangerThings e Jennifer Aniston per #TheMorningShow NON nominate agli #Emmys è una vergogna -