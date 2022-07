In arrivo i dissuasori "Barcellona" per proteggere chi va in bici - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

Nazione_Lucca : In arrivo i dissuasori “Barcellona“ per proteggere chi va in bici -

LA NAZIONE

Forniti dalla ditta "Arredo urbano" di La Spezia, ihanno la caratteristica di poter essere sfilati in occasione di manifestazioni, o per qualunque altra necessità, e poi rimessi al loro ...Ma nonostante l'tempestivo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, per il bimbo di tre ... a partire dall'installazione di dossi o altridi velocità così come avvenuto nella ... In arrivo i dissuasori “Barcellona“ per proteggere chi va in bici Proteggere gli amanti della bici nei loro spostamenti lungo le ciclopiste del territorio. E’ il motivo per cui il Comune ha disposto l’acquisto di 66 dissuasori para-pedoni del tipo “Barcellona“ per ...Lungo il tratto di circa 4 km della strada Statale "Della Cisa" tra Pontescodogna e Ozzano Taro, nel comune di Collecchio, sono stati posizionati degli speciali catarifrangenti dissuasori per ridurre ...