Il giornalista Francesco Giorgino non sarà più un conduttore del Tg1: rimarrà in RAI con un ruolo diverso (Di martedì 12 luglio 2022) Il giornalista Francesco Giorgino lascerà dopo circa trent'anni la redazione del Tg1, di cui era vicedirettore e fra i conduttori più popolari. Dal 14 luglio entrerà nella direzione editoriale per l'offerta informativa della RAI: lo ha fatto sapere il comitato

