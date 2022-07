Francesco e Ilary si separano | scelta “inevitabile” La favola è finita | resta l’impero di famiglia da spartire

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - Agenzia_Ansa : L'annuncio di Ilary Blasi: 'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco Totti è t… - Cinzy08_ : RT @unpooverthetop: poco più di un anno fa, francesco dedicava queste parole a ilary. fa male?? - _saudade_17 : RT @yleniaindenial1: si sono riunite Paola e Chiara ma divorziano Francesco Totti e Ilary Blasi -

Dopo mesi di indiscrezioni e smentite la conferma è arrivata:Totti eBlasi hanno ufficializzato la loro separazione. Con poche parole rivolte ai fan i due hanno messo fine alla favola romantica iniziata nel 2002, quando il capitano della Roma le ...... "Leggo cheTotti eBlasi chiedono il rispetto della loro privacy. Totti esono quelli che si sono sposati in diretta tv. Fine" C'è chi scrive: "Non è certo l'ora delle ..."Leggo che Francesco Totti e Ilary Blasi chiedono il rispetto della loro privacy. Totti e Ilary sono quelli che si sono sposati in diretta tv. Fine" C'è chi scrive: "Non è certo l’ora delle ...È ufficiale, Ilary Blasi e Francesco Totti non stanno più insieme dopo vent’anni d’amore, ecco cosa hanno detto i due sulla loro rottura I tantissimi fan della coppia ieri hanno atteso il comunicato ...