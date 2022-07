È in arrivo l'ondata di caldo peggiore dell'estate: fino a 42 gradi al Nord (Di martedì 12 luglio 2022) Le temperature cominceranno a risalire già dai prossimi giorni. Colpa dell’anticiclone africano che prenderà il posto di quello delle Azzorre. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 luglio 2022) Le temperature cominceranno a risalire già dai prossimi giorni. Colpa’anticiclone africano che prenderà il posto di quelloe Azzorre.

