Dove vedere Roma-Sunderland, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Amichevole (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo il successo 5-0 nel primo test stagionale contro il Trastevere, i giallorossi sono impegnati nella sfida contro gli inglesi in terra portoghese. Il match Roma-Sunderland si gioca mercoledì 13 luglio alle ore 12 italiane nello stadio municipale di Albufeira. La squadra di Mourinho affronterà successivamente la Portimonense, Sporting Lisbona e Nizza. Le probabili formazioni di Roma-Sunderland L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Juventus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A 7^ giornata Serie A femminile, la Juventus scappa in testa alla classifica Probabili formazioni Roma-Torino, 12^ giornata Serie A Roma, Mourinho tenta il colpo Marcelo dal Real Madrid. La ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo il successo 5-0 nel primo test stagionale contro il Trastevere, i giallorossi sono impegnati nella sfida contro gli inglesi in terra portoghese. Il matchsi gioca mercoledì 13 luglio alle ore 12 italiane nello stadio municipale di Albufeira. La squadra di Mourinho affronterà successivamente la Portimonense, Sporting Lisbona e Nizza. Le probabili formazioni diL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Juventus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A 7^ giornata Serie A femminile, la Juventus scappa in testa alla classifica Probabili formazioni-Torino, 12^ giornata Serie A, Mourinho tenta il colpo Marcelo dal Real Madrid. La ...

