Disturba quiete in hotel, aggredisce addetti e Carabinieri: arrestata (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quando i dipendenti dell’hotel dove aveva preso alloggio l’hanno invitata a non Disturbare gli altri ospiti è andata in escandescenza e non ha esitato ad aggredirli tanto che è stato necessario far intervenire i Carabinieri. Ma una donna di 46 anni, di origini cinesi, non si è arresa neanche dinanzi ai militari. Li ha aggrediti e poi sputandogli contro ha ripetuto insistentemente ‘omicron’. E’ accaduto l’altra notte in un albergo dove la donna è giunta per trascorrere qualche giorno di vacanza. Ma alcune persone che erano in stanze vicine a quella della turista cinese hanno lamentato di essere Disturbati da rumori molesti. E così hanno chiesto al personale di intervenire. Un richiamo che ha fatto scattare la reazione della donna, I militari però sono riusciti ad immobilizzarla. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quando i dipendenti dell’dove aveva preso alloggio l’hanno invitata a nonre gli altri ospiti è andata in escandescenza e non ha esitato ad aggredirli tanto che è stato necessario far intervenire i. Ma una donna di 46 anni, di origini cinesi, non si è arresa neanche dinanzi ai militari. Li ha aggrediti e poi sputandogli contro ha ripetuto insistentemente ‘omicron’. E’ accaduto l’altra notte in un albergo dove la donna è giunta per trascorrere qualche giorno di vacanza. Ma alcune persone che erano in stanze vicine a quella della turista cinese hanno lamentato di essereti da rumori molesti. E così hanno chiesto al personale di intervenire. Un richiamo che ha fatto scattare la reazione della donna, I militari però sono riusciti ad immobilizzarla. ...

