Covid, i positivi asintomatici con patologie verranno curati nei reparti normali: la circolare (Di martedì 12 luglio 2022) Ancora novità riguardo il Covid. Come riporta il Gazzettino e la conferma dell'assessore alla Salute del Lazio Alessio D'Amato, i positivi al Covid asintomatici con altre patologie potrebbero essere ricoverati nei reparti ospedalieri normali e non più in quelli dedicati esclusivamente al Coronavirus. Leggi anche: Omicron 5 e vacanze, cosa succede se ci si contagia all'estero. Le regole paese per paese Come funziona il ricovero Le novità riguarderanno i pazienti, che sì sono positivi al Covid, ma che non hanno nessun sintomo. Dal pronto soccorso verranno accompagnati nel reparto legato alla loro patologia dove potranno essere tranquillamente curati. In ciascuna area ci saranno comunque delle stanze ...

