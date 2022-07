Amichevoli estive | dove vedere Bochum-Lecce tv e streaming gratis | Sky o Sportitalia?

(Di martedì 12 luglio 2022)IN TV E IN- In questo inizio di luglio, tutte i club si stanno preparando per arrivare al massimo della forma per l'avvio della stagione. Le prime...

Pubblicità

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Palermo ha iniziato il ritiro e, adesso, si pensa ad organizzare il programma delledei rosa . Durante il primo giorno di preparazione, è stato ufficializzato il test pre - campionato contro il Pisa, big di Serie B, che l'anno scorso è arrivato in finale playoff. , ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Palermo ha iniziato il ritiro e, adesso, si pensa ad organizzare il programma delledei rosa . Durante il primo giorno di preparazione, è stato ufficializzato il test pre - campionato contro il Pisa, big di Serie B, che l'anno scorso è arrivato in finale playoff. , ...(Massimo Papitto - InsideRoma) - Si parte oggi pomeriggio per il Portogallo dove Mourinho ha deciso di continuare la preparazione estiva in attesa dell'inizio ... dagli ultimi sviluppi di mercato ...Le amichevoli estive in Portogallo contro Sunderland (il 13 luglio, alle 12), la Portimonense (il 16, alle 20), lo Sporting (il 19, alle 21) e il Nizza (il 23, alle 20) saranno, infatti, visibili su ...