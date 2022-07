"Acquisto massimo: 6 casse d'acqua": i cartelli apparsi in un supermercato a Reggio Emilia (Di martedì 12 luglio 2022) Reggio Emilia - "Acquisto massimo: 6 casse d'acqua". Sono i cartelli comparsi nel fine settimana scorso nel supermercato Conad 'Le Vele' a Reggio Emilia . A darne notizia è la Gazzetta di Reggio. La crisi idrica morde e dopo le ordinanze firmate in diversi Comuni per il razionamento dell'utilizzo di acqua, spuntano anche le limitazioni per l'acqua in bottiglia nella grande ... Leggi su bologna.repubblica (Di martedì 12 luglio 2022)- ": 6d'". Sono icomparsi nel fine settimana scorso nelConad 'Le Vele' a. A darne notizia è la Gazzetta di. La crisi idrica morde e dopo le ordinanze firmate in diversi Comuni per il razionamento dell'utilizzo di, spuntano anche le limitazioni per l'in bottiglia nella grande ...

