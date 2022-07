Ultime Notizie Roma del 11-07-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giulia Ferrigno dopo notte di lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco è generalmente sotto controllo l’incendio scoppiato sabato pomeriggio apresso alcune attività di autodemolizione nella zona di Centocelle tra via Togliatti via Casilina via deinisti via Fadda 50 e Vigili del Fuoco ancora nell’aria 20 automezzi impiegati anche il mezzo speciale Dragon ha fatto arrivare dall’aeroporto di Fiumicino le persone evacuate precauzionalmente durante le prime fasi di soccorso sono rientrate nelle proprie abitazioni la procura di domani intanto ha aperto un fascicolo di indagine I magistrati Non escludono alcuna pista ma al momento è presto per ipotizzare moventi mafiosi sugli altri ...