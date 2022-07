“Tutto per lei”, nuovo spot per la sicurezza stradale da Anas [VIDEO] (Di lunedì 11 luglio 2022) Le indagini di Anas hanno evidenziato i comportamenti scorretti alla guida che lo spot ricorda come possano essere fatali ROMA – Prosegue l’impegno di Anas (Gruppo FS Italiane) per la sicurezza stradale. Per sensibilizzare gli utenti della strada e richiamare all’adozione di comportamenti responsabili, Anas ha realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Polizia di Stato, nell’ambito della campagna “Guida e Basta”, un nuovo spot “Tutto per lei”. “Tutto per lei”, il VIDEO “Tutto per lei” è declinato attraverso una “serie limitata” composta da tre versioni, con l’obiettivo di raccontare i comportamenti alla guida scorretti più ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 luglio 2022) Le indagini dihanno evidenziato i comportamenti scorretti alla guida che loricorda come possano essere fatali ROMA – Prosegue l’impegno di(Gruppo FS Italiane) per la. Per sensibilizzare gli utenti della strada e richiamare all’adozione di comportamenti responsabili,ha realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Polizia di Stato, nell’ambito della campagna “Guida e Basta”, unper lei”. “per lei”, ilper lei” è declinato attraverso una “serie limitata” composta da tre versioni, con l’obiettivo di raccontare i comportamenti alla guida scorretti più ...

