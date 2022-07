Siccità, anche in Toscana è crisi idrica: in volo sul Serchio senz’acqua – Video (Di lunedì 11 luglio 2022) Le immagini mostrano le condizioni in cui versa il fiume Serchio, uno dei principali corsi d’acqua della Toscana e il terzo per lunghezza dopo L’arno e l’Ombrone. Il Serchio ha registrato una forte riduzione dei livelli d’acqua, uno stato di Siccità che sta colpendo pesantemente molti fiumi della Toscana e che va ben oltre i livelli medi di stagione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Le immagini mostrano le condizioni in cui versa il fiume, uno dei principali corsi d’acqua dellae il terzo per lunghezza dopo L’arno e l’Ombrone. Ilha registrato una forte riduzione dei livelli d’acqua, uno stato diche sta colpendo pesantemente molti fiumi dellae che va ben oltre i livelli medi di stagione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ilariacapua : In questo momento preoccupante anche per la #siccità credo che dovremmo impegnarci tutti a risparmiare #Acqua. L'… - greenMe_it : La siccità sta facendo morire di fame e di sete anche le api italiane e ora sono a rischio sopravvivenza - AngeloCiocca : ?Pazzesco ciò che si scopre osservando le politiche #agricole ????! 3mld per farci mangiare #insetti, ZERO RISORSE pe… - luciavitaglian1 : RT @greenMe_it: La siccità sta facendo morire di fame e di sete anche le api italiane e ora sono a rischio sopravvivenza - Ossmeteobargone : RT @iconaclima: Mentre al Nord la situazione resta drammatica, la #siccità si sta aggravando anche al Centro e al Sud. Gli aggiornamenti:… -