Rinnovo Bennacer | ancora nessuna intesa con il Milan Le ultime

Pubblicità

Takemura_sama : @SimoneCristao Considerato chi ne ha la procura, a me preoccupano i riflessi sul rinnovo di #Leao. Di #Sanches facc… - MilanPress_it : Rinnovo Bennacer, manca l’intesa. Ma la trattativa viaggia spedita - Spina14_acm : @theocrazia Io comunque tenderei a sottolineare che anche stavolta il Milan ha concluso un’operazione e tutti gli i… - geppetto23 : Problemi ANCHE per il rinnovo del buon Isma, prima capite che questo pezzente sudafricano se ne deve andare e megli… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Rinnovo @IsmaelBennacer, sensazioni positive: il punto - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -

Milan News

guadagna circa 1,7 milioni di euro, per firmare il prolungamento ne chiede circa 3,5 . Maldini e Massara hanno tutta l'intenzione di valorizzare la sua crescita, così come successo con Theo ...vicino: un fattore può agevolare la trattativa Si è vociferato che l'agente difosse a Milano nella giornata di ieri, proprio per parlare deldel suo assistito. L'... Gazzetta - Rinnovo Bennacer: l'intesa non c'è ancora, ma la sensazione è che ci si arriverà Le ultime sul rinnovo di Bennacer con il Milan: ancora nessuna intesa raggiunta tra le due parti Da mesi ormai il Milan ha fatto partire la trattativa con Ismael Bennacer per il rinnovo del contratto ...Florenzi: «Si ricomincia!». Le parole del terzino rossonero Nella giornata odierna, Alessandro Florenzi è ritornato a Milanello dopo le vacanze e ha pubblicato un video sui social. Ecco le parole del ...