Per il suo esordio nel Royal Box di Wimbledon, George di Cambridge non avrebbe potuto aspettarsi di meglio: la finale vinta da Novak Djokovic

Seduto composto tra mamma Kate e papà William, George di Cambridge – 9 anni il prossimo 22 luglio – è stato il vero protagonista della finale del torneo di Wimbledon, dimostrando di perfezionare sempre di più l'arte dell'essere Royal. Anche perché ormai un po' di esperienza ce l'ha, grazie alle uscite in pubblico durante il recente Giubileo di Platino con la bisnonna Elisabetta. George con mamma Kate a Wimbledon, 10 luglio 2022 (WireImage) E George non ha deluso neppure sotto il caldo afoso: il principino in giacca e cravatta, come richiede il dress code del torneo, si è comportato da vero Royal, rimanendo impassibile persino quando in campo sono volate parolacce. Anche se a un certo punto si è messo il ditino nel naso.

