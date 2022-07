NGL | volete mandare un messaggio anonimo su Instagram? Ecco l’app che sta spopolando ma attenzione ai messaggi ‘dannosi’ e alle funzioni a pagamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) Avrete notato che sunegli ultimi giorni compaiono storie particolari con un link e unpreciso? “Fammi una domanda anonima”. Ebbene sì: questo è l’ultimo trend del momento: NGL. Il meccanismo è molto semplice: quante cose avremmo voluto dire ad una persona senza però avere mai il coraggio per farlo? Ora è possibile. Cliccando il link infatti si viene rimandati ad una pagina anonima dove è possibile scrivere il proprio pensiero nei confronti della persona in questione che, a sua volta, potrà rispondere pubblicamente attraverso le storie del suo profilo. Non che sia una novità, diciamolo. NGL, acronimo in inglese di “Not gonna lie” (“non dirò mai una bugia”), ricorda molto le funzionalità di Ask.fm e la più recente Tellonym. Anche in questo caso, una volta scaricatalicazione per iOs o android, ...